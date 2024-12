FIUMICINO - Molte le preoccupazioni sollevate dai pescatori locali per quanto riguarda il porto canale di Fiumicino. Preoccupazioni che vengono da lontano e da una messa in sicurezza che chiedono da tempo. In merito alla questione l’assessore alla pesca, Stefano Costa, esprime la sua piena solidarietà ed il suo impegno a garantire che i lavori di dragaggio siano eseguiti nel rispetto delle esigenze della comunità marittima locale.

«Il dragaggio del fondale del porto canale è una questione di primaria importanza per garantire la sicurezza delle operazioni marittime e la continuità delle attività economiche di una delle principali risorse della città. È essenziale che i lavori siano completati nel più breve tempo possibile e con la massima attenzione – dichiara l’assessore -. Sarà nostra priorità assicurarci che i lavori vengano svolti in modo efficiente, con particolare attenzione alla tutela ambientale.

Il completamento dei dragaggi manutentivi, previsto entro ottobre, rappresenta un passo fondamentale per il rilancio e la messa in sicurezza del porto canale di Fiumicino.

L’assessore sottolinea inoltre la volontà di collaborare strettamente con il Presidente dell’Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centro Settentrionale, Pino Musolino e tutte le autorità competenti: «Vigileremo affinché ogni fase del progetto si svolga nel migliore dei modi, a tutela degli interessi dei pescatori e della comunità locale e ringrazio il Presidente Musolino per l’interesse dimostrato nei confronti del nostro territorio».’