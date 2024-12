CIVITAVECCHIA – Acea Ato2 comunica che, per una interruzione del flusso idrico addotto al punto di fornitura “Filtri Aurelia”, sarà necessario effettuare un’interruzione del servizio idrico in alcune zone del Comune di Civitavecchia il giorno 6 febbraio 2024, dalle ore 7:00 alle ore 22:00. Di conseguenza, potrebbero verificarsi abbassamenti di pressione con probabili mancanze di acqua nelle seguenti zone: Borgata Aurelia, via Aurelia Nord e La Scaglia, Pantano e Sant’Agostino, Area Industriale (via Alfio Flores, via Siligato, via La Rosa), Punton dei Rocchi, Santa Lucia e Cimitero Nuovo, Area Portuale.

Per limitare i disagi ai cittadini, è stato predisposto un servizio di rifornimento tramite autobotti che resteranno in stazionamento in viale Gioacchino Rossini e in via Niccolò Paganini. Per i casi di effettiva necessità potrà essere predisposto un servizio di rifornimento con autobotte da richiedere preventivamente al numero verde 800-130-335. Per informazioni è possibile contattare il numero verde 800-130-335 o visitare il sito www.gruppo.acea.it.