CIVITAVECCHIA – Sei consiglieri di maggioranza. Chi per un motivo, chi per un altro, più o meno giustificati, questo pomeriggio in troppi non si sono presentati all’aula Pucci facendo saltare la seduta di consiglio comunale convocata per le 16. Niente numero legale e seduta quindi da riprogrammare, in seconda convocazione. Nel corso del consiglio si sarebbero dovute affrontare le delibere per l’istituzione albo degli artisti e dei talenti locali ed il regolamento per la definizione agevolata delle entrate comunali che necessita di un’approvazione a breve, per venire incontro soprattutto alle esigenze di tantissimi cittadini. Non c’è una scadenza al 30 giugno, come confermato dall’assessore al Bilancio Francesco Serpa, ma sicuramente serve accelerare. Inoltre, in apertura di seduta, si sarebbe dovuto affrontare anche il “caso” della ruota panoramica sollevato dal M5S attraverso un’interrogazione