La Regione Lazio è pronta a sostenere l’organizzazione del Trasporto straordinario della Macchina di Santa Rosa nell’anno del Giubileo. È quanto disposto da un emendamento alla legge di Stabilità 2025 presentato dalla giunta e approvato dal Consiglio regionale, che stanzia 150mila euro per finanziare l’evento.

«La Regione Lazio – commenta il capogruppo di Fratelli d’Italia Daniele Sabatini membro della Commissione speciale Giubileo – dopo aver intitolato a Santa Rosa l’ospedale di Viterbo e aver destinato risorse al Monastero, dimostra ancora una volta la vicinanza alla nostra città e soprattutto all’evento più importante, che data la grande valenza di carattere spirituale, ben si colloca all’interno delle manifestazioni rivolte a promuovere il Lazio durante l’anno giubilare. Se il Comune di Viterbo e le altre autorità civili ed ecclesiastiche, unitamente al Sodalizio dei Facchini, decideranno di organizzare il Trasporto straordinario, la Regione sarà dunque in campo con un importante contributo».

«Ringrazio la giunta Rocca e l’assessore al Bilancio Giancarlo Righini per questa scelta - conclude Sabatini - che riconosce il valore del Trasporto quale momento di grande religiosità, partecipazione e tradizione, valorizzando ancora di più la città dei papi nell’anno santo della cristianità, rendendola maggiormente attrattiva sotto l'aspetto turistico e religioso».