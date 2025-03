«L’Osservatorio sul turismo è un’opportunità strategica per la crescita e il dialogo tra istituzioni e operatori». È quanto sostiene Pier Luca Balletti, presidente di Federalberghi di Viterbo intervenendo così nella discussione che si è aperta sulla costituzione di questo organismo.

«Dal 2019 - ricorda Balletti - Federalberghi Viterbo rinnova con costanza la richiesta di istituire presso il Comune di Viterbo un tavolo di lavoro permanente che coinvolga istituzioni e operatori del settore per affrontare in modo strutturato le tematiche legate allo sviluppo turistico». Pier Luca Balletti sottolinea che «il turismo non è solo un motore economico, ma un fenomeno con forti implicazioni sociali, occupazionali e culturali, che necessita di una governance condivisa e di una visione strategica a lungo termine».

«Una città che ambisce a consolidare la propria vocazione turistica - prosegue il presidente di Federalberghi - non può prescindere da un confronto costante e costruttivo tra tutti i soggetti coinvolti, affinché le politiche di sviluppo siano efficaci, coordinate e orientate al futuro».

Balletti osserva quindi che «le discussioni in corso sulla composizione dell’Osservatorio evidenziano proprio la trasversalità e la complessità di questo settore, che tocca diversi ambiti e richiede il contributo di molteplici attori».

«Non è compito di Federalberghi stabilire chi debba essere chiamato a partecipare a tale organismo - prosegue il presidente- ma è essenziale che esso venga istituito e che si configuri come uno strumento operativo e concreto, capace di supportare l’amministrazione comunale e gli enti coinvolti nelle scelte strategiche per il territorio. Auspichiamo, pertanto, che si giunga rapidamente a una soluzione condivisa sulle questioni ancora aperte, affinché l’Osservatorio possa finalmente iniziare la sua attività, per contribuire fattivamente allo sviluppo turistico di Viterbo. Ci attendono sfide molto impegnative - conclude Balletti - ed abbiamo la necessità di strumenti che ci consentano di affrontarle con consapevolezza e visione strategica. Solo attraverso il contributo sinergico di tutti coloro che credono nel turismo come leva di sviluppo, potremo costruire un futuro più solido e competitivo per Viterbo e per tutto il territorio viterbese».