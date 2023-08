Rifacimento della facciata, nuovi pavimenti e sostituzione degli infissi: nelle scorse settimane sono iniziati i lavori di manutenzione straordinaria del liceo classico linguistico Mariano Buratti.

L’intervento, commissionato dalla Provincia di Viterbo, è uno dei più grandi che abbia mai interessato la sede dell0ex Pinzi e si è reso necessario a causa del deterioramento nel tempo sia della facciata esterna dell'edificio (lato cortile) che del pavimento del piano terra.

Nello specifico, i lavori consistono nel rifacimento delle parti di intonaco ammalorate e nella tinteggiatura di tutti i prospetti esterni dello stabile.

La Provincia ha poi provveduto al rifacimento della pavimentazione del piano terra, che risultava deteriorata, con caratteristiche antiscivolo per corridoi, aule e bagni.

Nel corso dei lavori si procederà anche alla sostituzione dei vecchi infissi in alluminio con vetro singolo, pericolosi e inefficienti dal punto di vista energetico, con altri di ultima generazione in pvc che rispettano invece le normative in materia di contenimento dei consumi energetici.

L’amministrazione provinciale ricorda in una nota che l’intervento presso il liceo classico linguistico Mariano Buratti di Viterbo fa parte di un ampio programma di riqualificazione dei plessi scolastici della Tuscia che la Provincia di Viterbo ha avviato a partire da giugno. L’obiettivo è quello di sfruttare la pausa estiva delle lezioni per portare a termine i lavori senza arrecare disagi alle attività didattiche.

«La Provincia di Viterbo sta veramente cambiando il volto delle scuole della Tuscia a beneficio di studenti e docenti – ha commentato ilpresidente Alessandro Romoli - Le scuole sono i luoghi dove si formano i cittadini del domani, investire su di esse significa dunque investire sul futuro della Tuscia. Un ringraziamento speciale va al consigliere delegato all'edilizia scolastica Ermanno Nicolai e a tutto il personale del settore tecnico che da mesi stanno lavorando a questo impegnativo ma soddisfacente progetto».