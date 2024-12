CIVITAVECCHIA – Il consiglio comunale ha approvato, all’unanimità, i patti di amicizia tra la città di Civitavecchia ed i comuni di Leonessa e Fiuminata, il primo grazie all’interessamento di Enrico Ciancarini, il secondo grazie a Bruno Romagnoli. A sottolineare il grande lavoro della commissione cultura, convocata in modalità redigente per riuscire a stilare un regolamento per patti di amicizia e gemellaggi di cui il Comune era sprovvisto, è stata l’assessore Simona Galizia, particolarmente soddisfatta del risultato raggiunto. «Un lavoro grande, durato circa otto mesi – ha spiegato – fatto di ricerca e di studio per arrivare al provvedimento: ringrazio davvero tutti per essere riusciti a vincere questa sfida». Il presidente della commissione cultura Vincenzo Palombo ha messo in risalto il lavoro svolto, evidenziando l’importanza di essere arrivati a questo risultato.

Per Enrico Ciancarini si tratta «della felice conclusione di un iter burocratico nato tanti anni fa in occasione delle celebrazioni che da ventotto anni si tengono nella Chiesa di San Felice da Cantalice, ai Cappuccini, in onore di San Giuseppe da Leonessa. Ringraziamo il sindaco Ernesto Tedesco, il presidente del Consiglio comunale Giancarlo Frascarelli, l’assessore alla Cultura Simona Galizia, il consigliere Pasquale Marino e tutti i consiglieri che hanno votato a favore di questa delibera che rinsalda i rapporti storici, religiosi, militari ed economici fra Civitavecchia e Leonessa».