«Ancora una volta il gruppo di Fratelli d’Italia fa opposizione a se stesso». Lo sostengono gli assessori ai lavori pubblici Stefano Floris, e alla qualità del vivere urbano, Emanuele Aronne che rispondono rispetto alle critiche sull’indagine di Legambiente.

«Dopo l’aver chiesto all’amministrazione Frontini di acquisire il palazzetto confiscato alla mafia, cosa praticamente già fatta, parla di fallimento facendo riferimento ai dati riportati nell’indagine di Legambiente; piccolo dettaglio, le rilevazioni fanno riferimento all’anno 2022 e sono quindi la logica conseguenza delle azioni intraprese dalla precedente amministrazione. Non possiamo che concordare, un fallimento! - dicono i due assessori - Ma per non fermarci al titolo ed approfondendo la questione, cosa che ci saremmo aspettati fosse fatta anche da chi accusa, andiamo a vedere alcuni dei parametri sulla base dei quali viene stilata la classifica e le azioni poste in essere dall’attuale amministrazione. Siamo tra i peggiori per isole pedonali, questione che per la prima volta questa amministrazione sta affrontando, ben consapevole che certi cambiamenti possano essere inizialmente mal digeriti, malcontento puntualmente cavalcato da una parte dell’opposizione». Gli assessori Floris e Aronne ribattono punto per punto:

«Piste ciclabili: al momento dell’insediamento (e della rilevazione del dato) Viterbo contava zero km di piste ciclabili! Oggi, con coraggio e grazie ai fondi Pnrr, questa amministrazione sta mettendo a terra circa 30Km di ciclovie. Purtroppo, come sempre detto, i tempi del Pnrr sono strettissimi e i margini per attutire i disagi sono minimi, ma davanti alla possibilità di avere una città moderna ed ecosostenibile, come la maggior parte delle città che stanno in vetta alle classifiche citate, un’amministrazione seria ha il dovere di mettere a terra tutti gli investimenti. Lo si deve alle future generazioni. Altro fattore considerato è la scarsa presenza di alberi in area urbana. Anche su questo possiamo argomentare - proseguono - giacché abbiamo trovato un progetto finanziato di inserimento di alberature per la mitigazione climatica urbana che erano state previste… a piscine Carletti!!! Ovviamente il vecchio progetto è stato stralciato e previste alberature all’interno del perimetro urbano. Offerta Trasporto Pubblico Urbano. Abbiamo trovato una società prossima al fallimento ed oggi è in corso un piano di risanamento e 10 milioni di investimenti su nuovi autobus.

Tasso motorizzazione: con 77 auto ogni 100 abitanti, non si capisce come, chi non ha mai fatto un minimo di pianificazione sulla mobilità, possa lanciare accuse. Questa amministrazione ha finanziato il Piano Urbano della Mobilità Sostenibile. Abbiamo trovato Viterbo senza nessuna pianificazione in tal senso, neanche un piano del traffico. Energie rinnovabili, ci fermiamo solo col dire che gli impianti fotovoltaici sugli edifici pubblici erano staccati da anni ed ora stanno per ripartire.

Se di fallimento si parla, è evidente a chi ci si debba riferire. Se poi vogliamo solo leggere i titoli senza approfondire, fare polemica per apparire, parlar male della città per cercare facile consenso, facciano pure, i dati, quelli veri, raccontano altro. Quanto all’augurio di recuperare posizioni ci sentiamo di tranquillizzare il gruppo di Fratelli d’Italia, certamente quando accadrà troveranno il modo di prendersene i meriti o di sminuirne la portata. In fondo quello che conta non è Viterbo ma il consenso ad ogni costo. Noi puntiamo sui fatti, anche se per realizzarli, sarà inevitabilmente necessario sopportare dei disagi».