CIVITAVECCHIA – È stato presentato questa mattina, presso la sala Tevere della Regione Lazio, il fitto programma di iniziative, eventi e collaborazioni, previste per tutto il 2025, anno in cui il Lazio è Regione d’Onore della National Italian American Foundation (NIAF).

A fare gli onori di casa, il presidente della Regione Lazio, Francesco Rocca, che, assieme al vicepresidente e assessore allo Sviluppo Economico, Roberta Angelilli, ha accolto il presidente della Niaf, Robert Allegrini, e il capo dipartimento per il Mercato del ministero delle Imprese e del Made in Italy, Amedeo Teti.

La National Italian American Foundation, punto di riferimento per gli oltre 20 milioni di italoamericani che vivono negli Stati Uniti, ha scelto il Lazio come Regione d’onore del 2025, anno Giubilare durante il quale, tra l’altro, l’associazione celebrerà anche il suo 50° anniversario.

Si tratta di un’opportunità importante per mostrare i punti di forza del Lazio negli Stati Uniti, attraverso eventi che porteranno anche alcune pmi, startup e imprese medio-grandi laziali oltre oceano per promuovere partenariati e collaborazioni con aziende americane.

Tra le tappe salienti c’è il Business Forum di New York, che si svolgerà dall’8 al 10 aprile 2025, organizzato in collaborazione con la NIAF, il ministero degli Affari esteri e della Cooperazione internazionale, il ministero delle Imprese e del Made in Italy, il Transatlantic Investment Committee (TIC) e con le istituzioni del Sistema Italia operanti a New York.

L’appuntamento mira a favorire partenariati industriali, stimolare occasioni di incontro sul tema dell’innovazione per migliorare l’integrazione delle imprese laziali nel mercato statunitense e supportare la competitività di startup e pmi, fungendo da punto d’incontro per lo scambio di informazioni e per la collaborazione e la crescita nei settori innovativi.

Per questo, la Regione Lazio, attraverso Lazio Innova, ha aperto un bando che darà la possibilità a 20 startup e pmi innovative operanti nei settori Aerospazio, Life Sciences, Energia, e Intelligenze Artificiale, di partecipare al Business Forum di New York.

Altro momento importante sarà la visita del Board della NIAF, composto da una delegazione di leader influenti della comunità italoamericana, che sarà nel Lazio dal 1° al 9 giugno. Nel corso di questo viaggio, i membri del Board avranno l'opportunità di stabilire un dialogo diretto e proficuo con i rappresentanti del governo regionale Lazio e avranno la possibilità di visitare località meno note, ma rappresentative delle eccellenze del territorio, per promuovere il ritorno del turismo di alto livello, e scoprire anche i numerosi centri di eccellenza tecnologica e innovativa meno conosciuti nel Lazio.

Nell’ambito degli scambi per la promozione del patrimonio culturale del Lazio, il programma “Voyage of Discovery”, darà invece la possibilità a 48 giovani studenti universitari italoamericani di visitare la regione Lazio, esplorando le sue città storiche e piccoli borghi di grande rilevanza artistica, per rafforzare il legame con le loro origini.

L’evento conclusivo delle iniziative per la Regione d’Onore è rappresentato dal “Gala del 50° Anniversario della National Italian American Foundation”, in programma sabato 18 ottobre 2025 a Washington D.C. Sarà un appuntamento di straordinaria importanza, che renderà omaggio al Lazio come Regione d’Onore, portando nella capitale statunitense la ricchezza della sua cultura, delle tradizioni e della gastronomia. Il Gala, che vedrà la partecipazione di oltre duemila ospiti, non si limiterà a essere una celebrazione culturale, ma rappresenterà anche un’opportunità per promuovere il Lazio negli USA a tutto tondo.

Il Gala annuale sarà preceduto da tre intensi giorni di eventi e networking con un focus crescente sulla reciproca promozione degli investimenti. In questo contesto, il Transatlantic Investment Committee organizzerà all’Ambasciata italiana di Washington, un evento che si concentrerà anche sullo sviluppo di una progettualità local-to-local, coinvolgendo le Regioni e gli Stati federali americani. L’obiettivo dell’iniziativa è quello di rafforzare la capacità delle Regioni di sviluppare co-investimenti con gli Stati Uniti in alcuni settori strategici di mutuo interesse.