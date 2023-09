CIVITAVECCHIA – Sono diverse le novità e i cantieri in arrivo sul fronte Lavori pubblici, in particolare nei prossimi mesi ci si concentrerà su strade e marciapiedi. Come spiega l’assessore ai Lavori pubblici Daniele Perelllo, infatti, l’amministrazione comunale ha richiesto un mutuo da 1 milione e 750mila euro per cominciare a lavorare già durante l’inverno sulle strade cittadine. Inoltre sarà richiesta un’anticipazione di cassa da 1 milione e 500mila euro dal Pnrr, si tratta di fondi che saranno anticipati e permetteranno di partire in anticipo di circa un anno con i lavori su strade e marciapiedi cittadini. L’intenzione dell’amministrazione è di andare a gara non appena arriveranno i soldi. Se ne è discusso proprio ieri durante l’apposita commissione. È stato poi dato il mandato per progettazione dei lavori che riguarderanno il restyling di Borgo Odescalchi (area sottoposta ad importanti vincoli dalla Sovrintendenza) e Molacce, dove si andrà a mettere in sicurezza, finalmente, il tratto di strada franato ormai quasi quattordici anni fa. Parliamo di un intervento da 932mila euro per la messa in sicurezza delle strade di Borgo Odescalchi e di 600mila per la realizzazione del muro di contenimento della strada in frana in via delle Molacce. In area mercato invece si è andati ad intervenire alle Carcerette dove nelle scorse settimane si era verificata la caduta di alcune tegole dal tetto portando alla chiusura di un tratto di strada e allo spostamento di alcuni operatori verso il cinema.

«Abbiamo messo in sicurezza l’area - ha spiegato Perello - dopo aver esaminato il problema sorvolando anche il tetto con un drone della Protezione civile. Ricordo che vige proprietà demanio che ha concesso l’uso al Comune con foglio di carta firmato nel 1997. Proprio per questo stiamo chiedendo un appuntamento per andare a vedere quale è il possibile futuro dell’area». Insomma bisogna capire se c’è la possibilità di un affidamento più concreto dell’area al Comune, altrimenti comunque sarà il demanio a dover trovare una soluzione per mettere in sicurezza definitivamente l’area su cui è stato installato un ponteggio di metratura importante per un totale di 130mila di lavori per la messa in sicurezza. «Una volta stabilito il futuro dell’area - ha continuato l’assessore Perello - dovremo fare un progetto o magari trovare aziende, ad esempio cinematografiche, interessate alla ristrutturazione dell’area e procedere».

L’area delle Carcerette è sempre stata infatti molto apprezzata dalle produzioni televisive e cinematografiche, almeno fino a quando era ancora agibile e sarebbe interessante riuscire a mettere in campo un discorso come quello pensato dall’assessore, una collaborazione con qualche azienda o produzione che possa creare un sito per girare o un qualche accordo che possa ridare decoro alle Carcerette, garantendo lavoro e sicurezza visto che - ricordiamolo - si tratta di un edificio in pieno centro cittadino e solo la fortuna ha fatto in modo che nei vari crolli e cadute non ci fossero feriti.

