FIUMICINO - L’assessore Vincenzo D’Intino esprime soddisfazione per l’operato dell’amministrazione e per la sinergia che si è riusciti a creare con il governo regionale: «Il rapporto costruito nel corso di questi primi 18 mesi dalla nostra Amministrazione con il Governo Regionale continua a dare buoni frutti. È notizia di questi giorni, infatti, che la Giunta di via Cristoforo Colombo, nell’ambito del “Piano Straordinario di Interventi Settoriali e Intersettoriali per lo sviluppo dei Comuni ricompresi nei territori dell’Etruria Meridionale”, ha stanziato 6 milioni di euro, tra spesa corrente e investimenti in conto capitale per il biennio 2024-2025 e che, al nostro Comune, sono stati riconosciuti finanziamenti che ammontano ad un totale di 872 mila euro per lo stesso periodo».

«Ci tengo a sottolineare l’aumentata capacità dimostrata da questa maggioranza di intercettare, rispetto al passato, finanziamenti provenienti da enti sovrastrutturati – prosegue D’Intino – la qual cosa ci permette di razionalizzare al meglio il bilancio comunale liberando somme che possono essere investite per altri interventi ed evitando di appesantire il carico fiscale sui nostri concittadini».

«Questi processi non sono così scontati come si possa pensare in un primo momento, necessitano di un lavoro accurato e competente, della preparazione di progetti ed idee sulle quali investire e, soprattutto, della capacità di veicolare gli stessi nelle sedi opportune – conclude -. A tal proposito vorrei ringraziare tutti i miei colleghi che hanno ben coordinato l’ottimo lavoro dei nostri uffici e la Vicepresidente della Giunta Regionale Roberta Angelilli la quale ha dimostrato, ancora una volta, la massima attenzione verso il nostro territorio».