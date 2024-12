CIVITAVECCHIA – Approvato il bilancio di previsione per il 2025 della Fondazione Cariciv. Martedì è stato presentato all’assemblea dei soci il bilancio per il 2025 che, dopo la spiegazione e la discussione, ha ottenuto un parere positivo all’unanimità. A seguire si è riunito anche l’organo di indirizzo della Fondazione Cariciv che ha approvato il bilancio, anche qui all’unanimità.

Grande soddisfazione per il presidente della Fondazione Cariciv Gabriella Sarracco che ha parlato di un bilancio importante, finalmente degno di una Fondazione. Certo ora bisognerà attendere la fine dell’anno per i conteggi e per avere il quadro completo, essendo la Fondazione anche in attesa del responso del procedimento dal Liechtenstein in merito alla maxi truffa subita dalla Fondazione anni fa. Vinta anche la causa contro Gioacchino Onorati editore srl per cui è previsto un risarcimento di circa 200mila euro.

È stato anche rinnovato il consiglio di presidenza con l’ingresso dei soci Patrizia Bravetti, Sandro Calderai, Valeria De Angelis e Paolo Mastrandrea. Il nuovo presidente dell’assemblea dei soci è l’avvocato Antonio Carlevaro. Presiederà, insieme a Gabriella Sarracco, il consiglio di presidenza.

Si tratta di notizie importanti figlie, come spiega il presidente Sarracco, delle scelte operate in questi anni in termini di risparmio e di investimenti e, al tempo stesso, dell’ingresso in Banca d’Italia e in Cassa depositi e prestiti. Un bilancio più ricco, di rinascita, che permetterà alla Fondazione di mettere in campo un bando Cariciv più ricco rispetto agli ultimi anni, a beneficio di Civitavecchia e del comprensorio.

