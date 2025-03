«È confortante sapere che anche gli esponenti della minoranza condividono gli sforzi notevoli che l’amministrazione della sindaca Chiara Frontini sta compiendo per riportare gli uffici comunali al centro della città.». Il consigliere comunale Francesco Buzzi (Viterbo 2020) commenta un post della collega Laura Allegrini. «Significa - prosegue - che su alcuni temi di fondo c’è unità di vedute anche con l’opposizione. Mi riferisco alla recente posizione assunta dalla consigliera Laura Allegrini che auspica un utilizzo a questo scopo della sede della ex Banca d'’talia. Voglio però fare un piccolo esercizio di memoria per ricordare a tutti, ex assessore ai Lavori pubblici Laura Allegrini in primis, che sono state le passate amministrazioni di cui Allegrini era esponente di spicco, nei suoi lunghi anni di governo, a decentrare i servizi e gli uffici pubblici. Oggi noi stiamo compiendo il percorso opposto, non inseguendo i sogni di poter utilizzare la ex Banca d’Italia, obiettivo che sarebbe importante, ma la cui proprietà non appartiene nemmeno al Comune, ma lavorando su progetti concreti come il riutilizzo dell’ex tribunale. Nel passato - prosegue Buzzi - sul centro storico si è disinvestito e noi stiamo lavorando in ogni modo per rivitalizzarlo dopo anni e anni di abbandono ed accanimento contro il cuore della città. Non c’è bisogno di richiamare alla memoria dei viterbesi che immobili importanti come, oltre all’ex Tribunale di Fontana Grande, il Lazzaretto, la Zaffera o gli Almadiani, ma anche le scuderie Sallupara, il centro servizi di valle di Faul, la casa di Alfio, che avrebbero potuto già contribuire a rivitalizzare il centro, sono chiusi in alcuni casi da oltre 10 anni: tutti beni sul cui recupero stiamo lavorando per poterli restituire alla cittadinanza».