CIVITAVECCHIA – Riunione a Palazzo del Pincio tra il sindaco Marco Piendibene, il direttore del Consorzio Industriale del Lazio Claudio Ferracci ed il commissario Raffaele Trequattrini, alla presenza tra gli altri del consigliere regionale Emanuela Mari e dell’ex assessore Francesco Serpa. «Un passo avanti per lo sviluppo del nostro territorio» ha commentato il sindaco, parlando di un incontro nato «per finalizzare l’adesione di Civitavecchia a questo importante organismo. Un primo passo - ha aggiunto - che consentirà alla nostra città di accedere a nuove opportunità di crescita, attrarre investimenti e favorire lo sviluppo dell’area industriale locale. Siamo convinti che questa scelta rappresenti un’occasione concreta per il rilancio del nostro tessuto produttivo, in un momento cruciale per l’economia cittadina».

©RIPRODUZIONE RISERVATA