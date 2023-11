LADISPOLI - Un invito formale per il 12 dicembre al porto di Civitavecchia dove approderà una maestosa barca a vela inviata dal Perù in giro per il mondo. Questo in sintesi il motivo dell'incontro dei giorni scorsi in comune tra l'ambasciatore peruvianoEduardo Martinelli, il consigliere FdI Renzo Marchetti e il sindaco Alessandro Grando. Tutto nasce, come raccontato da Marchetti, dalla grande festa peruviana organizzata a luglio in città. È stato proprio in quel periodo, infatti, che «vista la folta presenza della comunità peruviana - ha spiegato Marchetti - di riconoscere la festa dell'indipendenza peruviana anche a Ladispoli». Iniziativa accolta con favore anche dall'ambasciatore. Nella città balneare, risiedono infatti, ben 100 famiglie peruviane. Si parla di circa 300/400 persone, «con doppio passaporto» e «perfettamente integrate nel tessuto sociale», ha proseguito ancora Marchetti che ha parlato di «una comunità affascinante perché si è integrata nel rispetto delle nostre tradizioni ma che allo stesso tempo, è fortemente legata alle proprie tradizioni». Prossimo appuntamento, dunque, al 12 dicembre a Civitavecchia, una delle due tappe italiane (l'altra è La Spezia) che faranno da preludio ad un altro evento in programma nel 2024 quando si festeggeranno i 150 anni delle relazioni diplomatiche bilaterali tra Italia e Perù.

