A pochi mesi dalla sua visita a Soriano, nelle settimane dei festeggiamenti della Sagra delle Castagne, il ministro della Cultura Gennaro Sangiuliano si è dimostrato uomo del fare, con la destinazione di importanti risorse al recupero di Palazzo Chigi Albani, simbolo di una Soriano che rinasce. È quanto sottolinea l’amministrazione comunale in una nota commentando il via libera dalla conferenza Stato-Regioni allo stanziamento di 5 milioni per il recupero di Palazzo Chigi Albani.

«Una notizia che accogliamo con entusiasmo – sottolinea il sindaco Camilli - perché questo importante finanziamento rappresenta un cambio di marcia nel recupero e nella valorizzazione di Palazzo Chigi Albani.

Un premio meritato per tutti quei sorianesi che hanno creduto in noi e nel lavoro di squadra tra istituzioni a fronte del nostro impegno, emotivo e finanziario, a riportare ai vecchi fasti un palazzo che, per scelte scellerate fatte anni e anni fa, era diventato simbolo dell’incuria e della miopia di una certa politica».

Il sindaco sottolinea che come «sapere che il nostro monumento abbia trovato spazio nell’ambito del Piano strategico “Grandi Progetti Beni Culturali” del ministero della Cultura, che punta al rilancio della competitività territoriale del nostro Paese con interventi e investimenti su beni e siti di notevole interesse e importanza nazionale per i quali si rende necessario e urgente realizzare progetti organici di tutela, riqualificazione, valorizzazione e promozione culturale, ci onora e ci responsabilizza ancor di più nell’azione di recupero, promozione e valorizzazione delle nostre bellezze e di tutta la Tuscia».

Il sindaco Camilli ringrazia quindi «sentitamente l’onorevole Mauro Rotelli, presidente della ottava commissione Ambiente, territorio e lavori pubblici della Camera dei Deputati, per aver interessato e sensibilizzato il ministro della Cultura Sangiuliano della questione, accompagnandolo in occasione della sua visita a Soriano, il quale ha potuto prendere atto personalmente delle condizioni in cui versava il nostro monumento, facendo ai cittadini di Soriano una promessa, promessa che oggi trova esaudimento».

«Una dimostrazione concreta dell’attenzione di tutto il Governo - conclude il sindaco - per l’impegno e la sensibilità che continua a dimostrare nei confronti del nostro territorio, convinto delle potenzialità che esso ha e sicuro di aver fatto la cosa giusta».