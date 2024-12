CIVITAVECCHIA – Un guasto avvenuto in provincia di Viterbo potrebbe creare dei disagi al servizio idrico in zona nord della città. Ne dà notizia lo stesso gestore del servizio idrico Acea Ato 2, che ha ricevuto una comunicazione del Gestore Talete di una sospensione della fornitura idrica da questi erogata, con relativa riduzione di flusso idrico addotto al punto di fornitura presso l’impianto Filtri Aurelia.

Venendo meno l’apporto di tale fornitura, Acea Ato2 informa che da ora fino alle 23:00 di oggi 08/05/2024, salvo imprevisti, potrebbero verificarsi abbassamenti di pressione e/o mancanze d’acqua nelle seguenti zone: Borgata Aurelia, Via Aurelia Nord e la Scaglia, Pantano e Sant’Agostino (comune di Tarquinia ma di competenza Acea), zona industriale (Via Alfio Flores, Via Siligato, Via La Rosa), area portuale, Punton dei Rocchi, Santa Lucia e cimitero nuovo.

Potrebbero essere interessate dalla sospensione anche zone limitrofe alle citate. Per limitare i disagi alla cittadinanza, è stato predisposto un servizio di rifornimento tramite autobotti che resteranno in stazionamento per tutta la durata del fuori servizio in:

• Viale Gioacchino Rossini angolo Via Guido d’Arezzo;

• Piazza Antonio Vivaldi.

Per i casi di effettiva ed improrogabile necessità potrà essere richiesto un servizio straordinario di rifornimento con autobotti al numero verde 800.130.335