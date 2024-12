CIVITAVECCHIA – Dopo il vertice di ieri con il ministro Matteo Salvini sui 35 milioni legati all’accordo procedimentale Fiumaretta-Italcementi, prosegue il “tour istituzionale” del sindaco Marco Piendibene che nel primo pomeriggio ha incontrato il sindaco di Roma e di Città metropolitana Roberto Gualtieri.

«Una riunione molto proficua nel corso della quale – ha spiegato il primo cittadino – abbiamo avuto modo di parlare di futuro e del ruolo strategico che Civitavecchia ricopre e ricoprirà nel prossimo futuro all’interno dell’area metropolitana e le opportunità che far parte dell’area vasta offre, soffermandoci sui progetti finanziati in corso e i bandi a cui abbiamo avuto accesso. Da sindaci abbiamo convenuto la necessità di una strettissima sinergia tra Roma e Civitavecchia in vista di quella sfida di portata internazionale che è il Giubileo alle porte. L’incontro è stato cordiale e proficuo, propiziato dalla cornice impareggiabile dei Fori imperiali. Sono certo che faremo, insieme, un ottimo lavoro».

E domani si prosegue in Regione Lazio, con Piendibene che incontrerà la vicepresidente Roberta Angelilli: al centro del vertice il phase out dal carbone della centrale Enel di Torre nord.