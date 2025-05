«Rispondiamo in unica soluzione ai post velenosi e alle “aggressioni” della sindaca e di Viterbo 2020 (toh, chi si rivede!), che goffamente cercano di giustificare lo stato in cui hanno ridotto la città attaccando paradossalmente l’opposizione con il consueto mantra “abbiamo ereditato…”. Bene. 1062 giorni di giunta Frontini e 110 milioni e più di finanziamenti sono bastati per affossare le speranze di una città che merita una diversa visione e diverse capacità di soluzione. Martedì abbiamo assistito, con grande tristezza nel cuore, all’ennesima autocelebrazione arrogante di chi non ha evidentemente orecchie per sentire né occhi per vedere». Il gruppo consiliare di Fratelli d’Italia replica alla sindaca rispetto al centro storico. Secondo i consiglieri Allegrini, Achilli, Amodio e Grancini «anche questa volta è stata persa una occasione di dialogo e di confronto (anche con la sua stessa maggioranza che per per i 4/5 è rimasta come al solito silente), che le avrebbe consentito di “ assestare” almeno il tiro rispetto a falle evidenti e gravi nell’amministrazione. Abbiamo chiesto di parlare di decoro e sicurezza, di pulizia e igiene delle vie storiche, di eventi di qualità scomparsi, di pianificazione delle manifestazioni, di mercati raffazzonati e decisamente mal dislocati, di turismo di qualità. E ancora: di spazi morti da recuperare alla vita cittadina. Abbiamo chiesto alla sindaca di riportare la gente a lavorare e fare acquisti in centro; le abbiamo parlato di giovani e universitari che vogliono i propri spazi per godersi il centro anche di notte, senza interferire con la tranquillità che i coraggiosi residenti rimasti cercano. Le abbiamo fatto notare che la città non ha un cinema, che in alcuni quartieri di notte si comincia ad aver paura, che manca l’ illuminazione, che le fontane sono senza acqua da mesi, ect, ect... La sindaca, tuttavia, sembra un disco rotto - dicono - parla del nulla, si “loda e si sbroda” e non coglie nemmeno quel piccolo segnale che avrebbe potuto dare, approvando il nostro odg sull’ora e mezza gratuita nel principale parcheggio del centro, che già in passato ci aveva chiesto di ritirare perché, aveva assicurato, ci avrebbe pensato lei. .Nemmeno quando lo richiediamo a titolo sperimentale, perché per dirla con il Marchese del Grillo: “Io so io e voi non siete…”». E poi la stoccata finale «Continui così, sindaca. Con la sua consueta altezzosità, persino nei confronti dei rappresentanti istituzionali che stanno portando fiumi di denaro per la nostra città. Risorse che lei puntualmente spreca, ritardando, improvvisando o, peggio, ignorando le vere priorità della città. Evidentemente le fanno ribrezzo i fondi ottenuti grazie al lavoro di chi, nella politica e nelle potenzialità di Viterbo, crede davvero. Continui pure a governare in solitaria, con la consueta propaganda e autoreferenzialità: i cittadini sanno distinguere chi lavora seriamente e chi si limita a criticare senza costruire nulla, infischiandosene delle richieste dei viterbesi».