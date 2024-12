«Esprimo soddisfazione per il parere favorevole in V Commissione Cultura su due proposte di deliberazione della giunta regionale aventi ad oggetto lo stanziamento di risorse finalizzate alla realizzazione di attività e interventi funzionali alle celebrazioni del Giubileo della Chiesa cattolica». Così il capogruppo di Fratelli d’Italia in Regione Lazio Daniele Sabatini. «Finanziamenti per un totale di 1 milione di euro - aggiunge - destinati a sostenere i progetti presentati dai Comuni e rivolti a migliorare l’offerta di servizi per i pellegrini nel campo dell’accoglienza e della fruizione dei luoghi di culto, favorendo la riqualificazione, la messa in sicurezza e l’abbattimento delle barriere architettoniche degli edifici, e garantire così la piena valorizzazione di luoghi e siti ritenuti attrattivi dal punto di vista religioso e turistico. Progetti che potranno essere presentati dai Comuni - prosegue Sabatini - e coinvolgere anche diocesi, parrocchie, istituti cattolici, associazioni e altri enti di culto riconosciuti dallo Stato. Si tratta di risorse inserite nell’ultima Legge di Stabilità e che adesso saranno concretamente disponibili, consentendo ai Comuni di poter avviare i relativi interventi. Ringrazio innanzitutto la giunta Rocca, ed in particolare l’assessore al Bilancio, Righini per aver inserito queste importanti disponibilità finanziarie in un bilancio caratterizzato da esigenze di prudenza e di contenimento delle spese e per aver concretizzato una volontà politica espressa dal consiglio regionale. La Regione ha così dimostrato di voler puntare concretamente sull’evento giubilare - conclude - per far sì che possa rappresentare un volano di crescita e di sviluppo per l’intero territorio».