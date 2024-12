CIVITAVECCHIA – A fine luglio, in concomitanza con le scadenze previste, dovrebbero arrivare in città i 35 milioni di euro da parte del Ministero delle Infrastrutture e trasporti, nell’ambito dell’accordo procedimentale su Fiumaretta ed Italcementi. Il via libera da parte del Mit c’è stato e la riunione di martedì sembra essere stata piuttosto positiva. Lo ha confermato anche il sindaco Marco Piendibene, sottolineando di aver trovato la disponibilità «che auspicavamo. Grazie anche al consigliere Giammusso e alla rapidità dei contatti - ha spiegato - abbiamo ripreso subito le fila di un discorso importante per il territorio, al di là del colore politico e nell’interesse comune». Dei 35 milioni previsti, 24 andranno all’acquisto da parte dell’Adsp di Fiumaretta, con i fondi che poi saranno utilizzati dallo stesso Comune per l’acquisto dell’area ex Italcementi. L’incognita, fino a qualche mese fa, era legata alla bonifica di Fiumaretta, a carico del Pincio. Sia l’Adsp, attraverso il presidente Musolino ed il dirigente Marini, presenti all’incontro, che il Comune hanno evidenziato che i sondaggi e le verifiche condotte hanno fornito un quadro migliore di quanto inizialmente previsto.

«Si va verso l'attuazione – ha confermato Giammusso – di un accordo epocale per la città, per il quale mi sono fatto promotore fin dall’inizio. fortemente voluto da Comune, Autorità di sistema portuale e territorio tutto».

©RIPRODUZIONE RISERVATA