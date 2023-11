LADISPOLI - Celebrazioni domenica prossima in occasione della Festa dell'Unità Nazionale e della Giornata delle Forze Armate. Si comincia alle 9 da piazzale Roma. Da qui si muoverà il corteo per raggiungere piazza dei Caduti (alle 10). Dopo la cerimonia dell’alzabandiera il sindaco Alessandro Grando depositerà una corona presso il Monumento ai Caduti rendendo omaggio a tutti coloro che hanno lottato per la libertà e per la democrazia. Durante la cerimonia verrà deposto un mazzo di fiori alla stele “Caduti di Nassiriya” da parte del sindaco Alessandro Grando e della signora Monica Cabiddu, vedova di Andrea Filippa, l’eroico carabiniere che riuscì ad impedire che l’esplosione del camion-bomba avvenisse all'interno della caserma causando una tragedia di dimensioni ancora peggiori.

