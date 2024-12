CIVITAVECCHIA – «La Giunta ha deliberato l'organizzazione di un complesso di iniziative per il Natale che dettaglieremo meglio successivamente. Questo impegno dell'amministrazione incarna la nostra visione di eventi, con la presenza di artigianato di qualità e partecipazione di eccellenze, anche in funzione di una visione di valorizzazione commerciale e turistica del territorio. A questo proposito i mercati temporanei e tematici, frutto della nostra iniziativa, saranno un'occasione per scoprire e valorizzare i prodotti e i saperi del nostro territorio, creando un'atmosfera autentica e accogliente per cittadini e visitatori». Lo hanno sottolineato gli assessori Piero Alessi e Enzo D’Antò. «È anche un'opportunità per evidenziare il cambio di passo rispetto ad eventi a cui abbiamo assistito negli ultimi giorni, legati a decisioni prese in passato – hanno sottolineato – la nostra amministrazione punta a proporre iniziative che siano realmente coinvolgenti e che diano valore aggiunto alla comunità».