CIVITAVECCHIA – Il comune di Civitavecchia annuncia con grande orgoglio una cerimonia di premiazione collettiva per i tre fantastici ragazzi che hanno portato gioia e prestigio alla nostra città con i loro straordinari successi sportivi che travalicano i confini internazionali.

Questi giovani fuoriclasse, oltre alle recenti esaltanti performances, hanno un palmares già zeppo di piazzamenti a livello nazionale e internazionale e l’evento pensato dall’amministrazione comunale vuole riconoscere anche il luminoso percorso sportivo di ciascuno di loro.

«Invitiamo la stampa e la cittadinanza – spiegano dal Pincio – a partecipare a questo evento per celebrare insieme i nostri campioni. L’evento si terrà il 9 agosto alle ore 11:00 presso l’Aula Pucci di Civitavecchia, alla presenza del Sindaco Marco Piendibene, della Giunta e dei Consiglieri Comunali invitati per l’occasione».

Ricapitoliamo il fantastico 2024 dei nostri tre giovani talenti fino ad oggi:

Manila Esposito, una delle “fatine” della nazionale di ginnastica artistica, ha incantato il mondo ai Giochi Olimpici di Parigi 2024, vincendo una medaglia d’argento nella gara a squadre e un bronzo alla trave. La sua costante eccellenza e determinazione l’hanno portata a dominare anche ai Campionati Europei di Rimini 2024, dove ha conquistato l’oro nella gara individuale, nella gara a squadre, alla trave e al corpo libero. Manila, pur a soli 17 anni, già si conferma una delle ginnaste più talentuose e complete del panorama internazionale, un vero orgoglio per la nostra città.

Lorenzo Ballarati, 18 anni e astro nascente del nuoto, ha brillato ai Campionati Europei Juniores 2024 a Vilnius, in Lituania. Con un oro nei 50 metri stile libero, ha dimostrato una velocità e una tecnica impeccabili. Lorenzo ha inoltre contribuito in modo determinante alla vittoria della staffetta 4x100 metri stile libero e della staffetta 4x100 metri misti, portando a casa altre due medaglie d’oro e rafforzando la sua reputazione come uno dei nuotatori più promettenti della sua generazione.

Daniele Benedetti 28 anni, ha confermato la sua straordinaria poliedricità nel windsurf professionistico, vincendo il circuito maschile di Foil Slalom alla PWA World Cup di Fuerteventura 2024. Daniele di candida a prendere il posto di Matteo Iachino, unico italiano Campione Mondiale che prima di lui che è riuscito a battere i mostri sacri della Formula uno del windsurf moderno. Straordinariamente e meritatamente, in questo inizio agosto, dopo una carriera costellata di grandi soddisfazioni, Daniele è finalmente riuscito a trionfare in una delle tappe più prestigiose del World Tour.

«È per tutti noi – concludono dal Pincio – doveroso, dunque, premiare con un simbolico riconoscimento che testimoni la gratitudine della Città tutta, questi tre straordinari atleti che con il loro impegno e dedizione, unitamente al loro raro talento, portano in alto il nome di Civitavecchia rappresentando nel mondo il meglio della nostra comunità ed un magnifico esempio per i nostri giovani».

©RIPRODUZIONE RISERVATA