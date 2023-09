CIVITAVECCHIA – La farmacia comunale come contenitore di servizi, come punto di riferimento per i cittadini, come valido aiuto nell’ottica della prevenzione. Su questo aspetto continua a puntare la dirigenza di Civitavecchia Servizi Pubblici, così come dimostrato con la presentazione del nuovo servizio già attivo presso la farmacia Cisterna di viale Togliatti che, recentemente, si è dotata di un dermatoscopio di ultima generazione. «Attraverso questo strumento - ha spiegato la dottoressa Alessandra Milo, direttrice della farmacia comunale Cisterna - siamo in grado di scattare foto in alta definizione che inviamo direttamente al dermatologo dell’Idi il quale, nell’arco di una giornata, invierà il referto in farmacia o direttamente all’interessato». Il costo è di 45 euro e ci si può presentare in farmacia anche senza prenotazione. Si tratta di una tecnica non invasiva rivolta alla diagnosi precoce delle malattie della pelle basata su uno strumento ottico che permette di osservare patterns sub cutanei non visibili ad occhio nudo, favorendone il riconoscimento. Dermatiti, nei sospetti, psoriasi, acne e problemi al cuoio capelluto; sono solo alcuni dei principali disturbi cutanei che si potranno andare e verificare attraverso la teledermatologia, «che va ad affiancarsi - ha spiegato soddisfatto il presidente di Csp Fabrizio Lungarini - all’holter pressorio e cardiaco e all’elettrocardiogramma che già vengono eseguiti qui. Aggiungiamo quindi una nuova visita specialistica in farmacia, come se si fosse andati direttamente a Roma». L’obiettivo di Csp, come ribadito anche dal consigliere Matteo Mormino, resta quello di ampliare i servizi al cittadino, «come punto di riferimento le farmacie comunali, dislocate in modo capillare in tutta la città. Un modo - ha concluso - anche per abbattere tempi ed attese rispetto alle visite specialistiche. Un modo per avvicinarci ai cittadini».

