CIVITAVECCHIA – Una presentazione alla città, in attesa del conferimento ufficiale dell’incarico con le deleghe specifiche che ogni assessore ricoprirà. A margine del consiglio comunale, così come anticipato già nei giorni scorsi, il sindaco Marco Piendibene ha voluto presentare la nuova giunta, elencando soltanto i nomi dei sette assessori che lo affiancheranno in questa strada. Nessuna sorpresa rispetto a quanto già emerso, con l’ex dirigente Stefania Tinti che andrà a ricoprire l’incarico di vicesindaco e che dovrebbe sicuramente avere la delega all’Istruzione. Due gli assessori che hanno già svolto questo ruolo, ma con l’amministrazione a Cinque Stelle. Si tratta di Florinda Tuoro, al bilancio, e di Vincenzo D’Antò, che lascerà la poltrona da consigliere per guidare il Commercio. Tutti nuovi gli altri assessori: il segretario dem Piero Alessi, Stefano Giannini, Antonella Maucioni che si occuperà di Servizi Sociali e Patrizio Scilipoti, che lascerà il posto in consiglio ad Albertina Cottuno.

