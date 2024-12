CIVITAVECCHIA – Come già anticipato nei giorni scorsi da Acea Ato 2, per lavori di manutenzione straordinaria sulla rete idrica, domani martedì 25 giugno dalle 8 alle 18 si potrebbero verificare abbassamenti di pressione con possibile mancanza d'acqua nella zona nord di Civitavecchia. In particolare saranno le zone interessate sono le seguenti via Braccianese Claudia, via Antonio Baldini, via Tirso, via Domenico De Paolis, via Anteo Scimia, via Cernusco, via Fratelli Corvi, via Biferali, Strada Santa Lucia, via Benedetto Lucignani, via Vittorio Palma, zone limitrofe.

Un servizio di rifornimento con autobotti sarà disponibile presso via Tirso, angolo via Antonio Baldini.

Per i casi di effettiva necessità potrà essere predisposto un servizio di rifornimento con autobotte da richiedere preventivamente tramite il numero verde 800 130 335. Per informazioni e segnalazioni contattare il numero verde 800 130 335.