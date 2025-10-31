CIVITAVECCHIA – Il Consiglio Comunale di Civitavecchia ha approvato il programma urbanistico in variante al PRG relativo al progetto di valorizzazione della Caserma De Carolis, inserito nel Piano Città in collaborazione con l’Agenzia del Demanio.

L’atto, come spiegato nel corso della seduta dall’assessore Enzo D’Antò, arriva in Aula già corredato da tutti i pareri favorevoli degli enti e delle istituzioni coinvolte. Un elemento che lascia intendere che la Conferenza dei Servizi, chiamata a formalizzare le valutazioni, si tradurrà in una rapida conferma di quanto già espresso, consentendo di rispettare una tempistica amministrativa molto snella. Conclusa questa fase, si passerà alla sottoscrizione dell’Accordo di Programma tra Regione Lazio, Agenzia del Demanio e Comune di Civitavecchia, che aprirà alle successive attività di attuazione e ai piani operativi sull’area.

La selezione degli operatori economici che realizzeranno i progetti sarà effettuata dall’Agenzia del Demanio insieme al Comune di Civitavecchia, come previsto dagli accordi sottoscritti in precedenza. Tra le opere già confermate, rientra la riqualificazione e rifunzionalizzazione della Caserma De Carolis, destinata a diventare uno degli elementi cardine del nuovo assetto urbano della zona.