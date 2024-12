CIVITAVECCHIA – Non certo un bel biglietto da visita per chi, tra poche settimane, tornerà a passeggiare per Civitavecchia, sbarcando in porto. Corso Marconi, quello che dovrebbe essere un centro commerciale naturale pronto ad accogliere i turisti, è abbandonato da tempo. Nonostante l’impegno dei commercianti che cercano di rendere più accogliente la zona, c’è sporcizia ovunque. «Non è difficile incontrare topi la sera qui sotto» tuonano da Sottoportici del Consolato. Per non parlare delle transenne alle colonne che ormai fanno bella mostra da mesi. «Fino a quando durerà questa scarsa attenzione?» si chiedono residenti e commercianti.

©RIPRODUZIONE RISERVATA