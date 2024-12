CIVITAVECCHIA – Doppio appuntamento la prossima settimana all’aula Pucci, dove tornerà a riunirsi il consiglio comunale. Si inizia martedì 24: in questa occasione, i consiglieri saranno chiamati a discutere diverse mozioni e ad approvare alcuni provvedimenti di ordine finanziario assunti dalla giunta. La seduta convocata alle 9,30.Per quanto riguarda le mozioni all’ordine del giorno, si tratta di quattro provvedimenti. Il primo è quello presentato dai gruppi consiliari Lista Poletti, Forza Italia, Fratelli d’Italia e Lega per l’attivazione della sede dell’accademia regionale di Polizia Locale della Regione Lazio a Civitavecchia. Le altre tre mozioni, invece, sono tutte a firma del consigliere di Forza Italia Luca Grossi e riguardano la realizzazione di aree gioco coperte per bambini a Civitavecchia, interventi urgenti per il miglioramento dell’illuminazione pubblica in via delle Sterlizie a San Gordiano e infine la destinazione dei fondi del canile comunale, chiuso la scorsa settimana, al servizio Oepac nelle scuole comunali.

Si prosegue poi giovedì 26 settembre, sempre alle 9,30 – o venerdì 27 settembre, stesso orario, in seconda convocazione - per approvare il bilancio consolidato per l’esercizio 2023 del Comune.