Prove orali da rifare nel concorso per la copertura in Francigena di due posti da direttore di farmacia comunale, uno a Santa Barbara, l’altro al Riello. L’amministratrice unica della società ha disposto il parziale annullamento della selezione in seguito al ricorso di una candidata, limitatamente agli orali. La prova quindi dovrà essere ripetuta richiamando tutti in candidati.

La questione è finita all’attenzione del gruppo consiliare di Fratelli d’Italia. «Dopo i problemi da noi sollevati sugli errori nel bando e la continuazione come nulla fosse nonostante la nostra richiesta di sospensione - dice il gruppo - ecco cosa è successo. La terza classificata ha fatto ricorso. Nelle more, Francigena revoca la graduatoria e la fase degli orali, procedendo a riconvocare tutti i candidati. E’ stata inviata e pubblicata quindi una nuova convocazione in cui tutti e 21 i candidati vengono convocati lo stesso giorno a distanza di mezz’ora l’uno dall’altro: il primo alle 9 di mattina e l’ultimo alle 20 di sera, senza soluzione di continuità, con la conseguenza che la commissione nemmeno potrà fare una pausa. Che tipo di attenzione potranno ricevere i candidati delle 19.30 o delle 20.00 dalla commissione che esamina dalle 9 di mattina?

Sono questi - si domanda infine il gruppo - i risultati della nuova amministrazione di Francigena a cui la Giunta Frontini ha più che raddoppiato il compenso?».