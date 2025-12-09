CIVITAVECCHIA – È stato raggiunto nella giornata odierna un accordo per la sottoscrizione del contratto integrativo economico relativo all’utilizzo del fondo per il salario accessorio del personale dell’Ente. L’intesa, frutto del confronto tra Comune di Civitavecchia e le organizzazioni sindacali di settore, rappresenta un passaggio significativo nella valorizzazione del lavoro svolto quotidianamente dal personale.

L’accordo consentirà l’attivazione di maggiori risorse economiche a favore sia del personale dirigente che non dirigente, nel rispetto delle normative vigenti e degli equilibri di bilancio, con l’obiettivo di rafforzare l’efficienza della macchina amministrativa e riconoscere concretamente l’impegno dei dipendenti comunali.

«Si tratta di un risultato importante – dichiara l’Assessore al Lavoro e al Personale Piero Alessi – che nasce da un confronto serio e costruttivo con le organizzazioni sindacali. Con questo accordo riconosciamo il valore del lavoro svolto ogni giorno dal personale del Comune e, allo stesso tempo, mettiamo un tassello fondamentale nel percorso di rafforzamento dell’efficienza amministrativa, a beneficio di tutta la comunità».

L’Amministrazione comunale esprime soddisfazione per l’esito dell’intesa, che conferma la volontà condivisa di investire sulle competenze interne, sulla qualità dei servizi e sul riconoscimento del ruolo centrale dei dipendenti pubblici nella vita dell’Ente.