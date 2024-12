CIVITAVECCHIA – Una cerimonia ricca di emozioni, quella di ieri in aula Calamatta, con il sindaco Ernesto Tedesco che ha consegnato le targhe in riconoscimento ai dipendenti del Comune di Civitavecchia andati in pensione dal 2022 al primo semestre del 2024.

La cerimonia è stato un bel momento non solo “ufficiale” ma anche conviviale, a dimostrazione, come ha tenuto a sottolineare il sindaco, «di un valore umano che ancora lega chi ha speso tanti anni della sua vita al servizio della città». Infine il sindaco, insieme al comandante della Polizia Locale, agli assessori e ai consiglieri presenti e al Segretario generale, hanno auspicato che la cerimonia, nata con quest’Amministrazione, continui a restare un momento rituale anche negli anni a venire.