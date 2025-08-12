CIVITAVECCHIA – L’Amministrazione comunale di Civitavecchia annuncia che nel corso delle prossime sedute di Consiglio comunale porterà in aula un ordine del giorno volto ad aggiornare e rafforzare la posizione espressa lo scorso febbraio sulla tragedia che sta colpendo il popolo palestinese. «La situazione, già gravissima, si è ulteriormente aggravata negli ultimi mesi, assumendo tratti sempre più inaccettabili agli occhi della comunità internazionale – evidenziano dal Pincio - bombardamenti indiscriminati, assedio e distruzione sistematica di infrastrutture civili, restrizioni disumane alla popolazione, persecuzione e repressione, fino a configurare un quadro di fatto logiche coloniali e di apartheid che stanno di fatto perseguendo un genocidio. In queste condizioni drammatiche, si è verificato un fatto senza precedenti nella storia moderna: un attacco israeliano ha ucciso almeno sei giornalisti (tra cui il noto corrispondente di Al Jazeera Anas al‑Sharif) mentre si trovavano in una tenda vicino all’ospedale Al‑Shifa, un episodio che denuncia la strategia in atto per silenziare le ultime voci di verità sul terreno. L’occupazione della Cisgiordania e della Striscia di Gaza costituisce, a tutti gli effetti, un crimine contro l’umanità: un fatto storico di portata senza precedenti, per la sua sistematicità e per il livello di brutalità, perpetrato da un governo che ha assunto connotati apertamente autoritari e reazionari. Il silenzio o l’ambiguità di fronte a tutto questo equivalgono a complicità».

L’Amministrazione ritiene che sia dovere morale e politico di un’istituzione democratica prendere una posizione chiara e netta, senza esitazioni né zone grigie, condannando fermamente quanto sta accadendo e chiedendo la fine immediata delle ostilità, la cessazione dell’occupazione e il rispetto del diritto internazionale. Per questo, il nuovo ordine del giorno conterrà una presa di posizione inequivocabile e un appello a tutte le forze politiche cittadine affinché, almeno su questo tema, prevalga l’unità nel difendere i diritti umani e la dignità di un intero popolo.

Inoltre, entro la fine di settembre, l’Amministrazione comunale, in collaborazione con l’ANPI, promuoverà una grande manifestazione cittadina aperta a tutte e tutti, senza bandiere di partito, per esprimere solidarietà al popolo palestinese e ribadire il ripudio di ogni forma di oppressione. L’evento sarà un momento di incontro, riflessione e mobilitazione, in cui la comunità di Civitavecchia potrà testimoniare il proprio impegno a favore della giustizia, della pace e dell’autodeterminazione dei popoli.

«Davanti a un’ingiustizia di tali proporzioni, non si può rimanere neutrali – ha dichiarato il sindaco Piendibene – il nostro compito è alzare la voce, costruire ponti di solidarietà e chiedere, con forza, che cessino la violenza e l’oppressione».

L’Amministrazione invita fin da ora associazioni, partiti, movimenti, sindacati, realtà civiche e singoli cittadini a unirsi a questa iniziativa, per dimostrare che Civitavecchia non è indifferente e che la difesa dei diritti umani non è negoziabile.