CIVITAVECCHIA – L’Amministrazione comunale di Civitavecchia ha approvato il sostegno alla manifestazione Forte Festival, che si svolgerà dal 16 al 18 maggio 2025 nel centro storico della città. L’evento, organizzato dall’Associazione Forte Festival, sarà un’occasione per promuovere l’arte, la musica e lo spettacolo dal vivo, offrendo alla cittadinanza e ai visitatori un fine settimana all’insegna della cultura e dell’intrattenimento.

La manifestazione si inserisce nella strategia dell’Assessorato al Turismo per la valorizzazione del territorio, puntando su iniziative capaci di coniugare la promozione delle eccellenze locali con il rilancio dell’economia cittadina. Gli eventi previsti, tutti a ingresso gratuito, si terranno in alcuni dei luoghi più suggestivi del centro storico, come Piazza Saffi e Piazza Calamatta, trasformandoli in spazi dedicati alla musica e alla creatività.

L’Assessore al Turismo e al Lavoro, Piero Alessi, sottolinea l’importanza di questa iniziativa. "Investire in eventi culturali di qualità significa arricchire l’offerta turistica della nostra città, creando occasioni di aggregazione per i cittadini e opportunità economiche per le attività locali. Il Forte Festival rappresenta un esempio concreto di come la cultura possa diventare un motore di sviluppo e attrazione per il territorio. Ringrazio l’Associazione Forte Festival per l’impegno nell’organizzazione e per la capacità di coinvolgere il tessuto artistico locale, contribuendo a rendere Civitavecchia un punto di riferimento per eventi di livello."

L’Amministrazione comunale continua a promuovere iniziative che valorizzano la città attraverso la cultura e il turismo, con l’obiettivo di rendere Civitavecchia sempre più attrattiva e viva, sia per i residenti che per i visitatori.