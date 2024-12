CIVITAVECCHIA – Civitavecchia può aspirare a diventare una città turistica? Per l’assessore al settore Piero Alessi sicuramente sì, ma la strada non è semplice né tantomeno il percorso sarà breve. Perché il problema, secondo Alessi, è che il turismo non è mai stato visto come un settore in grado di generare economia per il territorio. È da qui si vuole ripartire. Le iniziative messe in campo negli anni, seppur importanti in alcuni casi, sono stati più interventi spot piuttosto che parti di una programmazione più organica. «E invece può essere un’importante opportunità economica - ha aggiunto Alessi - in questo momento di uscita dalla dipendenza della produzione di energia elettrica. E non solo guardando alle crociere, che sicuramente devono dare di più, anche in termini di lavoro diretto. Dobbiamo valorizzare le nostre ricchezze, e ne abbiamo molte, inserite in un territorio ricco, come dimostra la presenza, ad esempio, di Tarquinia e Cerveteri. Dobbiamo uscire dal localismo: Civitavecchia non ha ancora trovato il suo spazio in questo sistema». Da dove si dovrà partire? «Abbiamo dei gioielli di famiglia dal punto di vista storico ed architettonico - ha ricordato l’assessore - che possono diventare il nostro brand: il Forte Michelangelo, le Terme di Traiano. Civitavecchia deve essere riconosciuta per questo, non per la Statua del bacio. Aspiriamo a diventare un luogo dove poter venire a trascorrere anche un weekend».

I LUOGHI DA VALORIZZARE Le idee non mancano per poter riaprire il Forte Michelangelo alla fruizione turistica, partendo dal Mastio già nella disponibilità del Comune. E poi le Terme di Traiano «sito sul quale - ha sottolineato Alessi - stiamo avviando un ragionamento serio, per una gestione che valorizzi quel luogo per un turismo anche internazionale, lavorando contemporaneamente al progetto di realizzazione del parco termale. E ancora il porto storico, una perla per la città ed il museo cittadino».

I SERVIZI Certo è che, accanto a questo percorso a medio- lungo termine, serve implementare i servizi e garantire un sistema efficace che possa rispondere al meglio alle esigenze del settore. Ecco che quindi, per Alessi, è necessario un Tpl moderno ed efficiente, lavorare sul decoro urbano, servizi adeguati, una cartellonistica d’impatto che dia il benvenuto al turista e lo guidi alla scoperta della città.

I PROGETTI GIÀ AVVIATI «Io sono per la continuità amministrativa, fermo restando i nostri obiettivi - ha assicurato Alessi - ci sono dei progetti della passata amministrazione che vanno portati avanti, come quello per il Cammino di Hasekura, ad esempio, che prosegue e per il quale ci stiamo impegnando. Anche il sito Internet è stata una buona idea, ma va implementato, migliorato e sicuramente promosso di più. Insomma, abbiamo opportunità straordinarie - ha concluso l’assessore - non credo sia semplice, ci vuole tempo, e serve la collaborazione di tutti».

