CIVITAVECCHIA – Ad ottantuno anni dal primo dei devastanti bombardamenti angloamericani sulla città, domani Civitavecchia ricorderà i drammatici eventi bellici del 1943.

Il programma prevede una serie di eventi alla presenza del Sindaco Ernesto Tedesco a partire dalle ore 11, con la deposizione di una corona al monumento dedicato alle vittime dei bombardamenti su Civitavecchia, al cimitero di via Aurelia Nord.

A seguire la deposizione di un omaggio floreale al Monumento ai Caduti in piazza Vittorio Emanuele e infine la deposizione di una corona alla lapide dedicata ai Caduti in via Mazzini.

