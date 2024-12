CIVITAVECCHIA – Il Comune di Civitavecchia ha ottenuto la qualificazione come Stazione Unica Appaltante (SUA). «Questo riconoscimento consente al nostro ente di svolgere autonomamente le procedure di progettazione e affidamento di forniture e servizi senza limiti, e fino a 1 milione di euro per quanto riguarda i lavori – hanno spiegato soddisfatti dall’amministrazione comunale – un risultato significativo che rappresenta un importante passo avanti per l’efficienza e la capacità amministrativa del Comune di Civitavecchia. Questa qualificazione permette di accelerare i tempi di gestione degli appalti, garantendo al contempo trasparenza e controllo, e di rispondere con maggiore rapidità ed efficacia alle necessità del territorio. L’Amministrazione ringrazia tutti gli uffici comunali coinvolti per il lavoro svolto e per il raggiungimento di questo traguardo. Proseguiremo su questa strada – hanno concluso – per migliorare ulteriormente la capacità operativa del nostro Comune e garantire ai cittadini servizi sempre più puntuali ed efficienti».