LADISPOLI - «Viste le innumerevoli richieste di rinnovo in urgenza delle carte di identità, oltre agli appuntamenti già fissati, è stata prorogata l’apertura straordinaria dello sportello demografico senza necessità di appuntamento per i rinnovi aventi carattere di urgenza documentata». Ad annunciarlo l’amministrazione comunale ladispolana. Le aperture straordinarie sono programmate tutti i martedì fino al 31 dicembre 2023. L'ufficio darà seguito a massimo 10 istanze di rinnovo giornaliere, per 5 istanze la mattina a partire dalle 9 e 5 istanze il pomeriggio a partire dalle 15.

