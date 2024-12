Proiettare Viterbo fuori dalle mura e dai confini provinciali e nazionali. Un obiettivo ampiamente dichiarato dalla sindaca Chiara Frontini ancor prima di assurgere alla carica di prima cittadina.

Un percorso che l'amministrazione comunale in questi ultimi giorni sta portando avanti in maniera particolarmente serrata e intensa e la cui finalità è ribadita dalla dichiarazione della sindaca: «Ci eravamo impegnati a proiettare la città in una dimensione nazionale e internazionale, ad affermare Viterbo e la Tuscia fuori dai nostri confini, per creare sviluppo e innovazione, e lo stiamo facendo».

Quindi dopo il fine settimana appena trascorso a Matera, capitale europea della Cultura 2019, per uno scambio di idee e per fare tesoro dell'esperienza di chi è riuscito nell'impresa che Viterbo si prefigge di raggiungere nel 2033, l'inquilina di Palazzo dei Priori ha già di nuovo le valigie pronte.

L'itinerario di questa settimana inizia con un viaggio breve per poi proseguire fuori Italia. Prima tappa ieri a Roma, dove la sindaca Frontini è stata invitata a presentare, insieme ai suoi omologhi di Novara, Lodi e Reggio Emilia, davanti alla ministra del Lavoro e delle Politiche sociali Marina Elvira Calderone, il Rapporto 'Italia Generativa 2023 - Riaprire il futuro alle nuove generazioni'.

Domani invece la prima cittadina sarà in Germania per partecipare alla Fiera internazionale del turismo Itb a Berlino. Il Comune e il Sodalizio dei facchini saranno gli ambasciatori della nostra città all'appuntamento fieristico tedesco, durante il quale verranno presentati a un pubblico internazionale il Trasporto del 3 settembre e Dies Natalis, la Macchina di Santa Rosa che debutterà quest'anno.

Il tour della sindaca proseguirà poi verso Belgrado dove venerdì si terrà l’inaugurazione della mostra 'Machines for Peace', uno degli eventi celebrativi del decennale del riconoscimento Unesco alla Rete delle grandi Macchine a spalla.

Appuntamento che vedrà Massimo Mecarini e la delegazione del Sodalizio presenti nella capitale della Serbia già nella giornata di giovedì per allestire, presso l'Istituto italiano di cultura, l'esposizione delle 'Macchine di Pace'. La mostra, già presentata a Betlemme, a Praga e a Viterbo, sarà inaugurata venerdì 8 e resterà esposta fino al 20 marzo.

Dopo la Serbia, ritorno in Italia per la sindaca Frontini che sabato parteciperà a Milano alla cerimonia, con l’alto patrocinio del Parlamento europeo, in cui Viterbo sarà premiata come città Plastic free 2024.

Chiara Frontini, una sindaca globetrotter per promuovere Viterbo nel resto del Paese e in Europa. Un compito che potrebbe risultare forse più semplice del riuscire a promuovere la città tra i viterbesi.