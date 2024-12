CERVETERI - Cerveteri presa ad esempio, diventando, «fonte di ispirazione per un emendamento alla legge di stabilità regionale del Lazio 2024, che prevede lo stanziamento di 200mila euro, per ciascuno dei prossimi tre anni» per «l'accesso e la fruizione di uno dei luoghi più suggestivi del proprio territorio, anche a persone con disabilità e difficoltà motorie». Ad annunciare il riconoscimento è stato il sindaco Elena Gubetti. «Una grande soddisfazione per Cerveteri che si conferma essere un "Comune - Modello" sul fronte dell'accessibilità universale. Su sollecitazione del Disability Pride Italia, alcuni consiglieri regionali di opposizione hanno infatti presentato una serie di proposte per rendere universalmente accessibile il patrimonio naturale della Regione Lazio basandosi proprio sull’esperienza della nostra città. L’auspicio è che questo emendamento venga accolto, per una Regione davvero uguale per tutti», ha detto il sindaco.

«Lo scorso anno – ha spiegato ancora il primo cittadino etrusco – proprio in occasione della Giornata internazionale per i diritti delle persone con disabilità, presentammo il progetto di accessibilità di Macchia della Signora, un progetto che ha visto la realizzazione di percorsi fruibili da persone disabili e con ridotta mobilità, servizi inclusivi che consentano a tutti di godere della bellezza e della peculiarità dei luoghi come ad esempio percorsi guidati, joelette, guide audiovisive per non vedenti e sordi con LIS, pannelli tattilo sensoriali con linguaggio semplificato e molto altro. Siamo pertanto felici che sia stata posta come esempio da seguire e da finanziare all’interno della legge di stabilità della regione Lazio: oggi, rappresenterebbe un segnale importantissimo da parte delle Istituzioni replicare attività simili in tutto il territorio regionale. Al Disability Pride Italia e ai consiglieri regionali firmatari della proposta, i miei complimenti e il mio ringraziamento per il lavoro svolto sul tema».

