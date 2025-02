CIVITAVECCHIA – «Siamo pronti a far tornare il centro per l’impiego a Civitavecchia: la soluzione è vicina». Lo assicura l’assessore al Lavoro Piero Alessi, a seguito dell’approvazione della Proposta di Delibera n. 20 del 03/02/2025, con la quale il Comune di Civitavecchia ha formalizzato il ritorno del servizio in città, dopo anni di collocazione a Tarquinia. «Il trasferimento, reso possibile grazie agli indirizzi espressi nell’atto amministrativo – hanno spiegato dall’amministrazione - rientra in un più ampio piano di valorizzazione delle risorse locali e di miglioramento dell’accesso ai servizi per il lavoro. La presenza del Centro per l’Impiego a Civitavecchia rappresenta un tassello fondamentale per il rilancio dell’occupazione e la creazione di un sistema più efficiente e vicino ai cittadini. Questo atto segna un passo concreto verso il potenziamento della rete di servizi per il lavoro, offrendo nuove opportunità a giovani, disoccupati e a chi cerca un’occupazione nel nostro territorio».

A disposizione ci sono anche i 350mila euro che la Regione Lazio ha stanziato a dicembre, per due sedi a Civitavecchia, «sia acquisendo un immobile sito nel territorio comunale attraverso l’indizione di un avviso pubblico, sia provvedendo alla ristrutturazione dell'immobile di proprietà comunale sito in via Palmiro Togliatti 7», si legge nel documento approvato, con quote pari a 247.5000 euro per l’acquisto e 95.269,07 euro per la ristrutturazione.

«Con l’avviso pubblico – ha aggiunto Alessi – andremo a verificare la disponibilità di locali in città per poi procedere con l’eventuale acquisto. Ci vorrà un po’ di tempo, ma con questo impegno confermiamo la nostra volontà di riportare a Civitavecchia il personale ed un servizio fondamentale che non può rimanere a Tarquinia. Un segnale concreto da parte nostra: un passo atteso e necessario. Il ritorno del Centro per l’Impiego in città consentirà di rafforzare la rete dei servizi per il lavoro e di offrire un supporto più diretto ai cittadini».