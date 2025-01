«Il finanziamento statale non è mai arrivato e, qualora dovesse arrivare, non ci sarebbero più i tempi tecnici per l'intervento». Emanuele Aronne, assessore alla Qualità degli spazi urbani, ha replicato così alla richiesta di chiarimenti avanzata da Laura Allegrini, capogruppo di Fratelli d'Italia, in merito ai fondi stanziati dal governo per l'edilizia popolare che nel caso del comune di Viterbo sarebbero stati di 4 milioni di euro. Finanziamento destinato a un intervento di riqualificazione delle case gestite dall’Ater ubicate in via Porsenna, nel quartiere di Santa Barbara. La Allegrini ha ricostruito la vicenda, tramite i passaggi effettuati dall'azienda territoriale per l'edilizia residenziale pubblica. «In merito ai lavori di riqualificazione dello stabile di via Porsenna, l’Ater ha inviato due comunicazioni al Comune. - ha evidenziato - La prima nel novembre 2023 per avere informazioni sulla procedura da adottare per ricevere i finanziamenti statali e una successiva a marzo del 2024 per chiedere come collaborare per non perdere stanziamenti da diversi milioni di euro». L'assessore Aronne ha quindi fornito un aggiornamento sull’iter del finanziamento e, precisando di aver parlato più volte della vicenda con l’Ater, ha precisato: «Nel 2023, arrivata l'informazione che il finanziamento riguardava soltanto i lavori relativi agli interni, abbiamo stralciato il progetto iniziale in cui erano previsti anche interventi esterni e siamo riusciti a entrare in graduatoria». Da dicembre però non si sono più avute notizie in merito al finanziamento.

sul finanziamento non si sono più avute notizie. Secondo Aronne «ormai non c'è più tempo a disposizione. A oggi il finanziamento non ci risulta sia stato accordato e, qualora ci venisse confermato, non saremmo in grado di rispettare i tempi tecnici». Il chiarimento però non dirime le perplessità della consigliera Allegrini, la quale oltre a voler verificare se «ci sia stata inerzia» e individuare eventuali responsabilità, ha invitato l'amministrazione «se c'è la possibilità di proroga per un anno a non lasciarsi sfuggire 4 milioni di euro». La capogruppo meloniana ha quindi riacceso i riflettori sulla necessità di implementare l’illuminazione pubblica su via Fleming. Soprattutto, ha sottolineato «in vista del 31 gennaio quando ci sarà l’inaugurazione del completato ospedale di Belcolle da parte della Regione» e alla luce dell'emendamento in materia che era stato approvato un anno fa dal consiglio comunale.

Il fuoco di fila delle interrogazioni avanzate dai gruppi di opposizione ha toccato varie problematiche, tra cui il termalismo e le tempistiche in merito all'apertura del nuovo ecocentro al Poggino.