FIUMIICNO - «Annuncio con immensa soddisfazione che, in sinergia con i miei collaboratori degli Uffici comunali e con il dirigente Riccardo Dadi, abbiamo assegnato il primo alloggio popolare ad una famiglia con necessità abitativa. La dimensione e tipologia dell’immobile disponibile era conforme alle esigenze del nucleo familiare di riferimento».

Ad affermarlo è l’assessore all’Edilizia, Trasporti e Ater Angelo Caroccia che, insieme al presidente della Commissione Edilizia Giuseppe Picciano e al delegato Ater Domenico Parente, ha formalizzato e consegnato alla famiglia la Determina comunale essenziale per formulare ed attestare l’assegnazione dell’alloggio popolare.

«Siamo già a buon punto per formalizzare l’assegnazione di altri alloggi – aggiunge Angelo Caroccia – tenendo sempre in considerazione la tipologia dell’immobile che sia compatibile con il nucleo familiare presente in graduatoria comunale. Inoltre è imminente l’avvio del cantiere per il consolidamento e il restyling dei prospetti esterni degli alloggi Ater situati in via Oder e è a buon punto quello in via Tago. L’interesse verso la problematica è sicuramente frutto di una marcata collaborazione tra Comune ed Ater Provinciale a tutti i livelli», conclude l’assessore.