LADISPOLI - Viste le numerose richieste di rinnovo in urgenza delle carte di identità, oltre agli appuntamenti già fissati, da palazzo Falcone è arrivata la decisione di prorogare l'apertura straordinaria dello sportello demografico fino al 30 giugno 2024. Non sarà, dunque, necessario prendere appuntamento per i rinnovi urgenti. L'ufficio darà seguito a 5 istanze la mattina del lunedì dalle 9 e la mattina del martedì, sempre dalle 9; e a 5 istanze il pomeriggio del martedì dalle 15. «Il rinnovo delle carte di identità in urgenza - precisano dal Comune - riguarda solo i residenti a Ladispoli. Gli utenti con appuntamento già fissato e programmato avranno la precedenza. Si coglie l'occasione per ricordare che già da 180 giorni prima della scadenza - proseguono ancora da Palazzo Falcone - è possibile procedere al rinnovo della carta di identità e quindi prenotare un appuntamento direttamente presso l'Ufficio Relazioni con il pubblico (URP) al seguente indirizzo e-mail: ufficio.urp@comunediladispoli.it».

