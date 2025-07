CIVITAVECCHIA – Ieri mattina il delegato alle carceri, Corrado Lancia, l'Assessore alle politiche sociali Antonella Maucioni e il Sindaco Marco Piendibene hanno incontrato la direttrice degli Istituti Penitenziari cittadini e il comandante della Polizia Penitenziaria per procedere alla consegna di 39 ventilatori destinati ai detenuti indigenti del Carcere Circondariale di Aurelia e della Casa di reclusione ' Giuseppe Passerini' di Via Tarquinia.

Per la prima volta, questa Amministrazione ha introdotto la figura del delegato del Sindaco per gli Istituti penitenziari cittadini. Il ruolo di questa figura è volto a migliorare concretamente le condizioni di vita all’interno delle carceri e a sostenere il reinserimento sociale delle persone detenute, attraverso iniziative specifiche e la collaborazione con diversi soggetti del territorio.

«In risposta ai bisogni reali della popolazione carceraria – spiegano dal Pincio -, la donazione di ventilatori, come già avvenuto lo scorso anno, rappresenta un aiuto concreto per alleviare il disagio dovuto alle temperature elevate nei periodi più caldi. Contemporaneamente, il Comune è impegnato, come partner, in un progetto del Fondo per la Repubblica Digitale, in collaborazione con il Consiglio Nazionale dell’Economia e del Lavoro (CNEL) e il Ministero della Giustizia – Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria dedicato al reinserimento sociale e lavorativo dei detenuti, con particolare attenzione ai corsi di formazione digitale. L’obiettivo è offrire nuove possibilità di crescita personale e professionale, riducendo il rischio di recidiva e agevolando un ritorno consapevole e positivo nella società».

Il sindaco Marco Piendibene sottolinea l’importanza dell’iniziativa: "Oggi ribadiamo l’impegno dell’Amministrazione comunale a non lasciare indietro nessuno. La figura del delegato del Sindaco per gli Istituti penitenziari cittadini, introdotta per la prima volta da questa Amministrazione, ci consente di mantenere un dialogo costante e costruttivo con la direzione e il personale penitenziario, nella convinzione che il rispetto della dignità umana sia la premessa per un reale percorso di reinserimento sociale. Un ringraziamento particolare va alla Protezione Civile per la collaborazione e il supporto logistico fornito in questa occasione, segno concreto di una comunità che lavora insieme per il bene comune.”

“Attraverso queste azioni, si rafforza una rete di solidarietà e collaborazione tra istituzioni, associazioni e comunità locale, promuovendo un percorso condiviso di inclusione e responsabilità civica. Vogliamo offrire risposte concrete ai bisogni emersi e far fronte alle esigenze di chi vive situazioni di criticità.”, ribadisce l’Assessore alle politiche sociali Antonella Maucioni.

“Questa iniziativa rappresenta un segnale importante di attenzione verso le persone detenute che vivono in condizioni di difficoltà. Il nostro impegno è volto a costruire ponti tra il carcere e la città, promuovendo percorsi di umanità, rispetto e inclusione”, ha aggiunto il delegato Corrado Lancia.

