CIVITAVECCHIA – Dopo il crollo avvenuto nella prima settimana di agosto presso il complesso edilizio “ex Carcerette” il Comune stanzia 130 mila euro per la messa in sicurezza dell’area. Il 7 agosto, infatti, i Vigili del fuoco sono intervenuti nell’area per il distacco di alcune tegole precipitate in strada e di alcune porzioni di intonaco. Un incidente avvenuto in pieno centro cittadino e di giorno anche se, fortunatamente, non si sono registrati pericoli. Immediatamente il Pincio, su indicazione dei Vigili del fuoco, ha proceduto a transennare l’area, e che ha costretto il Comune a correre ai ripari e a bloccare le attività mercatali che insistono sull’area, spostandole verso il cinema multisala Royal, e ad interdire il passaggio pedonale perimetrale allo stabile e in via Granari. Interdette al traffico, veicolare e pedonale, anche via Barberini e via Montegrappa. Il Pincio ha deliberato quindi un intervento urgente per andare ad ispezionare l’intera copertura attraverso l’uso di piattaforma mobile con cestello, rimozione di tutte le porzioni di materiale edile distaccate e non presenti in copertura che potrebbero rivelarsi a rischio caduta. Infine si andrà ad effettuare la spicconatura di tutte le parti ammalorate e a realizzare impalcati-ponti per proteggere i passaggi pedonali e veicolari. Il tutto per un costo di circa 131mila euro e in attesa di un progetto, magari intercettando fondi Pnrr, per andare a riqualificare l’intera area.

©RIPRODUZIONE RISERVATA