CIVITAVECCHIA – Bungalow al parco Spigarelli fruibili per pranzi e festeggiamenti solo su prenotazione e gli utenti chiedono spiegazioni al Sindaco che promette battaglia, senza sapere che è tutto regolare perché autorizzato proprio dal Comune. Nei giorni scorsi sui social è scattato l’allarme con alcuni frequentatori del parco preoccupati dal bisogno di prenotazione imposto dai gestori, cittadini che hanno chiesto delucidazioni al sindaco Tedesco che, come racconta un utente, ha risposto «no, non è regolare», dicendo di aver chiesto conto insieme all’assessore all’Ambiente Magliani. Il problema è che si tratta di una modalità prevista e autorizzata dagli stessi uffici comunali: insomma quando la destra non sa quello che fa la sinistra.

