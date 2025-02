CIVITAVECCHIA – La strada provinciale Braccianese Claudia è ormai un pericolo costante, soprattutto per chi dalla collina deve raggiungere Civitavecchia e viceversa. A denunciarlo sono stati i sindaci di Allumiere e Tolfa, che da tempo segnalano le gravi criticità della viabilità, senza però ottenere risposte concrete dalla Città Metropolitana di Roma Capitale. Dissesto del manto stradale, buche pericolose, scarsa manutenzione e assenza di segnaletica adeguata mettono quotidianamente a rischio la sicurezza di chi percorre questa strada.

A raccogliere l’appello dei primi cittadini è stato il consigliere metropolitano di Fratelli d’Italia Giancarlo Frascarelli, che si è attivato inviando una richiesta ufficiale di intervento urgente al sindaco metropolitano Roberto Gualtieri, al vice sindaco Pierluigi Sanna e alla consigliera delegata alla viabilità Manuela Chioccia. «È inaccettabile che una strada così importante per la mobilità locale venga lasciata in queste condizioni – ha dichiarato Frascarelli – le segnalazioni dei sindaci sono chiare: il manto stradale è ormai fortemente degradato, con buche e avvallamenti che mettono a rischio auto e motociclisti. Inoltre, la mancanza di una segnaletica verticale e orizzontale adeguata aumenta la pericolosità del tratto, specie nelle ore notturne o in condizioni di maltempo». Un’ennesima dimostrazione, come ha più volte ribadito Frascarelli, del «disinteresse del sindaco metropolitano Gualtieri» per il territorio della provincia. Il consigliere di FdI ha quindi chiesto un intervento tempestivo per garantire la messa in sicurezza della strada con opere di manutenzione e il ripristino della segnaletica, sollecitando un riscontro immediato dalle istituzioni competenti.