LADISPOLI - Torna a riunirsi il consiglio comunale. Appuntamento il 26 settembre alle 18.30. All’ordine del giorno: l’approvazione del bilancio consolidato 2023, lo schema di convenzione per la gestione in forma associata del servizio di segreteria comunale tra il Comune di Ladispoli (Rm) ed il Comune di Vejano (Vt); la ratifica della delibera di giunta sulla “Variazione d'urgenza al Bilancio di previsione 2024/2026 annualità 2024 ai sensi dell'articolo 175 comma 4 del tuel 267/2000 per progetto per turismo accessibile e inclusivo per persone con disabilità denominato “Accessibility on the seaside – Aconsea e contributo regionale per progetti reti d'impresa””; e la comunicazione prelevamento fondo riserva: delibera Giunta comunale 32/2024, delibera Giunta comunale 162/2024 e delibera Giunta comunale 171/2024.

